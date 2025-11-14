Nhờ nữ cán bộ thanh tra dỏm đòi nợ, nhiều người mất tiền tỷ

Ngày 14/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Thái Mai Hương (42 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2018, nhóm 7 nhà đầu tư đã chuyển tiền cho ông N. (quốc tịch Australia) để mua nhà tại các dự án do ông này làm chủ đầu tư ở Australia. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, ông N. không giao nhà cũng không hoàn trả tiền.

Bị cáo Hương tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Tháng 8/2023, khi biết ông N. về Việt Nam, nhóm nhà đầu tư thống nhất tìm cách tố cáo đòi lại tài sản. Thông qua Phùng Thị H. (em dâu của một bị hại), họ được giới thiệu gặp Hương là người được giới thiệu là có nhiều quan hệ và có khả năng hỗ trợ giải quyết.

Trong buổi gặp tại quán cà phê trên địa bàn quận 1 cũ, Hương tự nhận đang công tác tại Thanh tra Chính phủ, có mối quan hệ với nhiều cán bộ công an và có thể buộc ông N. trả lại tiền.

Hương yêu cầu mỗi người đóng 50 triệu đồng để viết đơn tố cáo, 300 triệu đồng để thuê luật sư, cùng nhiều khoản chi phí trà nước cho anh em làm việc vất vả, tổng cộng hơn 13,8 tỷ đồng.

Chờ đợi mãi không thấy kết quả, các bị hại yêu cầu Hương trả tiền. Nghi ngờ bị lừa, tháng 11/2023, các bị hại đã gửi đơn tố giác đến Công an TPHCM.