Triệu tập thanh niên nhắn tin xúc phạm, thách thức công an ở Đồng Nai

Ngày 27/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Tân Lợi đã mời làm việc với C.Q.D. (SN 1998). D. là người đã sử dụng mạng xã hội Facebook nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng công an.

Trước đó, Công an xã Tân Hưng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên B.H. liên tục nhắn tin vào Fanpage Công an xã Tân Hưng với nhiều nội dung khiếm nhã, xúc phạm và thách thức lực lượng công an.

Công an làm việc với C.Q.D. (Ảnh: CAĐN).

Ngoài ra, chủ tài khoản Facebook còn gửi cả ảnh chụp căn cước có địa chỉ thường trú tại xã Tân Lợi. Công an xã Tân Hưng đã trao đổi thông tin vụ việc với Công an xã Tân Lợi để phối hợp xử lý.

Qua xác minh, Công an xã Tân Lợi xác định anh C.Q.D. là chủ tài khoản Facebook trên nên đã mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, D. khai nhận, sau khi đọc được bài viết của Công an xã Tân Hưng với nội dung công an xã đưa các đối tượng bị phạt hành chính vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nên đã nảy sinh ý định đùa cợt, thách thức lực lượng công an. Anh ta sau đó đã nhắn tin qua Fanpage nhằm mục đích làm trò giải trí.

Sau buổi làm việc, D. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và cam kết không tái phạm. Công an xác định hành vi của D. đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Công an xã Tân Lợi đang tiếp tục phối hợp với Công an xã Tân Hưng củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.