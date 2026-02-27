Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí dạo phố quay video đăng TikTok

Ngày 27/2, Công an phường Hương Trà thông tin đã triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm thành phố Huế để quay video đăng mạng xã hội.

Nhóm đối tượng gồm: N.P.L. (SN 2010), H.T.H. (SN 2010), H.H. (SN 1994), P.G.H. (SN 2012), cùng trú tại phường Hương Trà và T.Q.N. (SN 2012, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, lái xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự tại Huế (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, vào các đêm 22 và 23/2, nhóm này điều khiển 2 xe máy xuất phát từ khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm thành phố Huế.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng để quay video, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích kiếm lượng tương tác, thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Theo cơ quan công an, một số trường hợp trong nhóm nêu trên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ ly hôn, thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên dẫn đến tụ tập, phát sinh hành vi vi phạm pháp luật.

Công an phường Hương Trà đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.