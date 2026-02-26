Mượn xe người quen, nam thanh niên cầm cố lấy tiền ăn nhậu

Ngày 26/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự Ngô Văn Đạt (SN 1998, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 11h ngày 23/2, Đạt đến nhà anh R.S. (SN 2006, trú cùng xã) hỏi mượn xe máy biển kiểm soát 81AB-952.66, với lý do đi giải quyết công việc cá nhân và hứa sẽ sớm trả lại.

Ngô Văn Đạt cùng chiếc xe tang vật (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau khi mượn được xe, Đạt điều khiển phương tiện lên khu vực phường Pleiku chơi. Do không còn tiền tiêu xài, nam thanh niên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền.

Sau đó, Đạt đem chiếc xe đến một điểm trên đường Nguyễn Văn Cừ (xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) cầm cố với giá 10 triệu đồng, rồi dùng số tiền này để ăn nhậu, tiêu xài cá nhân.

Không thấy Đạt trả xe, anh S. nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Khoảng 6h ngày 24/2, Đạt nhắn tin thừa nhận đã cầm cố xe và hứa sẽ chuộc lại trong ngày, song không thực hiện.

Sáng 25/2, khi biết anh S. làm đơn tố cáo, Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.