Mua ma túy rồi chia nhỏ để bán, cô gái 21 tuổi lĩnh án

Ngày 27/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 11 mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh (21 tuổi, trú tại xã Đồng Xuân) và Trần Thị Tuyết Kiều (41 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 12/8/2025, Kim Anh dùng tài khoản Zalo liên hệ với Kiều để mua ma túy và được đối tượng này đồng ý bán 4,45g ma túy loại Methamphetamine với giá 4,8 triệu đồng.

Phiên tòa xét xử 2 nữ bị cáo trong vụ mua bán ma túy (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi nhận số ma túy, Kim Anh mang về căn hộ của mình rồi phân thành các gói nhỏ, cất giấu trong túi xách. Trưa ngày 13/8/2025, Kim Anh bị cơ quan công an bắt quả tang có mang theo ma túy đựng trong túi xách.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Kim Anh đã bán ma túy đá cho 2 đối tượng khác với giá 2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và mong xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Anh 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Thị Tuyết Kiều 4 năm tù cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Kiều từng có tiền án 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.