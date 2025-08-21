Vì sao công an đình chỉ điều tra vụ án 6 cựu cán bộ sai phạm về đất đai

Ngày 21/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản trả lời kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai xảy ra trên địa bàn phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi (cũ), nay là phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.

Một phần khu đất rộng 5.200m2 được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở (Ảnh: Quốc Triều).

Tháng 4/2022, công an khởi tố vụ án để điều tra nhưng chưa khởi tố bị can. Qua điều tra, cảnh sát xác định có 6 cá nhân là cựu cán bộ của thành phố Quảng Ngãi (cũ) có vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Những cựu cán bộ thuộc UBND thành phố Quảng Ngãi (cũ) có vi phạm gồm, ông Huỳnh Chánh và Bùi Lâm Sơn, đều là Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Nguyên, Trưởng phòng Quản lý đô thị; Trần Thanh Hùng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Lê Thị Kim Chi, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Anh Kiệt, chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi, hành vi của các cá nhân trên được thực hiện từ năm 2012.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Bộ luật Hình sự, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội phạm quy định tại khoản 1 Điều 229 Bộ luật Hình sự là 5 năm, khoản 2 Điều 229 Bộ luật Hình sự là 10 năm.

Tính đến tháng 2 năm nay, hành vi vi phạm của các cá nhân nêu trên đã hơn 10 năm nên hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xử lý kỷ luật, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính những cá nhân vi phạm.

Như Dân trí đã phản ánh, năm 2012, UBND thành phố Quảng Ngãi (cũ) cho phép ông N.M.Đ. và vợ là bà H.T.P.T. chuyển mục đích sử dụng 8 thửa đất với diện tích 5.241m2 từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở.

Đến tháng 3/2013, UBND thành phố Quảng Ngãi (cũ) lại phê duyệt cho vợ chồng ông Đ. nhập 8 thửa đất này thành một thửa đất số 3277. Thửa đất 3277 có hơn 3.933m2 đất ở đô thị lâu dài và gần 1.308m2 đất trồng cây hàng năm.

Cuối năm 2013, vợ chồng ông Đ. lại tách thửa đất số 3277 thành 11 thửa. Sau đó, vợ chồng ông Đ. tiếp tục chia tách một số thửa đất và chuyển nhượng, tặng cho nhiều người. Trong đó, thửa đất lớn nhất có diện tích hơn 2.524m2 được vợ chồng ông Đ. tặng cho anh trai.

Các thửa đất này hiện nằm ở vị trí đắc địa tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.