Nhiều khách hát và nhân viên quán karaoke ở Hà Nội dương tính với ma túy

Ngày 7/2, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó liên tiếp phát hiện nhiều vụ việc về ma túy tại các quán karaoke.

Theo đó, ngày 22/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh karaoke không phép trên địa bàn xã Thường Tín, phát hiện 5 nhân viên quán dương tính với ma túy.

Cảnh sát kiểm tra một cơ sở karaoke (Ảnh: C.A.).

Đến 0h30 ngày 28/1, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 người dương tính với chất cấm khi kiểm tra cơ sở karaoke trên địa bàn xã Quang Minh. Những người này là khách hát.

Khoảng 0h45 ngày 29/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Xuân Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã Xuân Mai phát hiện 3 khách hát dương tính với ma túy.

Đến khoảng 23h45 ngày 30/1, cảnh sát kiểm tra một quán karaoke không phép trên địa bàn xã Phúc Thọ. Qua test nhanh, 5 trường hợp cho kết quả dương tính với ma túy, đều là nhân viên.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trên địa bàn TP.