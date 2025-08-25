"Nữ quái" 8 con buôn ma túy khi đang hoãn thi hành án tù

Theo điều tra, cuối tháng 3, Hương bị bắt quả tang tàng trữ hơn 0,6 gram ma túy đá tại phòng trọ ở phường Hải Hòa để chia nhỏ đem bán. Người mua là Nguyễn Văn Phong, 27 tuổi, sau đó cùng bạn sử dụng và bị bắt khi mang ma túy ra đảo Vĩnh Thực.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương và vật chứng (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 3/4, Hương bị khởi tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy và được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, sau đó Hương bỏ trốn.

Đến giữa tháng 5, đối tượng này tiếp tục bán 0,077 gram ma túy cho Nguyễn Văn Vang, 41 tuổi, ở Móng Cái. Vang lại bị bắt quả tang khi đem đi bán lại.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Hương và Vang về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Phong và Bùi Đình Lục về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát xử lý.