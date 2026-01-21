Nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo 8 tỷ đồng

Ngày 21/1, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 3 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Phú Quốc năm 2024.

Các bị can Lê Văn Đức, Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt cùng 38 tuổi và cư trú tại Phú Quốc

Theo cáo trạng, Lê Văn Đức là nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng ở Phú Quốc. Trong quá trình làm việc, Đức thiết lập mối quan hệ thân thiết với anh Phạm Đình Duy và chị Trần Thị Hậu, những người chuyên cung cấp dịch vụ cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng.

Do kinh doanh bất động sản thua lỗ dẫn đến nợ nần, đầu năm 2024, Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Từ trái qua là Đức, Tài và Cường tại phiên toà sơ thẩm (Ảnh: Anh Vũ).

Để thực hiện kế hoạch, Đức bịa đặt thông tin có khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn. Đức đã nhờ hai người bạn thân là Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt đóng giả làm khách vay để tăng độ tin cậy.

Đến ngày 12/1/2024, Đức nói dối anh Duy về một khoản vay đáo hạn trong 3 ngày, khiến nạn nhân tin tưởng chuyển 2,5 tỷ đồng. Chỉ 5 ngày sau đó, Đức tiếp tục giới thiệu Cường làm khách hàng để lừa chị Hậu chuyển 2,5 tỷ đồng. Đến ngày 18/1/2024, với kịch bản tương tự, Đức nhờ Đạt đóng giả khách vay để chiếm đoạt thêm của chị Hậu 3 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền 8 tỷ đồng chiếm đoạt được, Cường và Đạt đều chuyển lại cho Đức để bị cáo này trả nợ cá nhân và tiêu xài. Đến tháng 9/2024, khi nhận thấy các khoản vay có dấu hiệu bất thường và không thể thu hồi, các bị hại đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an.

Tại phiên tòa, về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo Đức đã bồi thường cho chị Hậu hơn 5 tỷ đồng. HĐXX đã tuyên buộc các bị cáo tiếp tục bồi thường số tiền còn thiếu cho chị Hậu và hoàn trả toàn bộ 2,5 tỷ đồng cho anh Duy theo quy định của pháp luật.

Sau quá trình nghị án, HĐXX tuyên phạt Đức 8 năm 6 tháng tù; còn 2 đồng phạm là Nguyễn Thế Cường và Phạm Út Đạt cùng lãnh mức án 7 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.