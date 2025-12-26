Nhân viên ngân hàng lừa khách, cuỗm 3,5 tỷ đồng đi trả nợ cá nhân

Ngày 26/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 1987, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận đơn tố cáo của người dân về việc Nguyễn Mạnh Thắng - nhân viên Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thanh Hóa - có hành vi lợi dụng đáo hạn sổ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản với số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng.

Nguyễn Mạnh Thắng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong thời gian làm nhân viên ở Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, Thắng vừa đầu tư làm ăn bên ngoài vừa chơi lô, đề, cờ bạc dẫn đến thua lỗ, nợ số tiền lớn.

Đến tháng 8, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền từ khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng BIDV.

Thông qua việc quản lý hồ sơ vay vốn của khách hàng, Thắng biết anh U.M.T. (SN 1983, trú tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang có khoản vay 2 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng này, đã đến hạn trả nợ.

Ngày 8/9, Thắng gọi điện cho anh T. và thông báo chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân để Thắng thu nợ cho ngân hàng và giải ngân lại khoản vay (đáo hạn).

Sau khi được anh T. chuyển tiền, Thắng chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để trả nợ và sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tương tự, khi biết anh N.H.L. (SN 1993, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) đang có khoản vay từ năm 2019.

Ngày 24/9, anh L. đến ngân hàng để đáo hạn khoản vay 4 tỷ đồng và nhờ Thắng xử lý hồ sơ giải ngân. Lợi dụng lòng tin của anh L., Thắng nói dối đang có khách hàng cần tiền đáo hạn, muốn vay số tiền 1,5 tỷ đồng và hẹn trả vào ngày hôm sau. Khi được anh L. đồng ý và chuyển tiền, Thắng đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Khi thấy bản thân không còn có khả năng trả nợ, ngày 25/9, Thắng thay sim điện thoại, cắt liên lạc với mọi người và đi vào các tỉnh phía Nam nhằm mục đích trốn nợ.

Đến ngày 23/12, Nguyễn Mạnh Thắng đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân của Nguyễn Mạnh Thắng, liên hệ ngay Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.