Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng để trả nợ

Chiều 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (41 tuổi, ngụ phường An Thới, TP Phú Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Tuấn là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh tại TP Phú Quốc.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đình Tuấn (áo phông xanh) (Ảnh: Hoàng Đô).

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2023, Tuấn nợ nần nhưng mất khả năng thanh toán nên đã đưa thông tin giả, huy động vốn của bị hại là bà N.T.V. (ngụ TP Phú Quốc) làm đáo hạn cho khách hàng đang có nhu cầu để chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành mục đích, đầu năm 2024, Tuấn nghỉ việc.

Theo cơ quan điều tra, bằng thủ đoạn tương tự Tuấn đã lừa thêm nhiều người khác, chiếm đoạt một số tiền lớn.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục điều tra mở rộng.