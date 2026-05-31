Nhân viên môi giới mua bán vàng bị truy tố vì lừa hơn 21 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu, trú tại Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, Hà Nội, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán nhẫn vàng tròn trơn nhãn hiệu Vàng rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội để hưởng chênh lệch, song không có cửa hàng riêng.

Khoảng cuối tháng 8/2024, do làm ăn thua lỗ, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu mua vàng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Hiếu giới thiệu với 4 người quen về nguồn vàng, thỏa thuận giá bán, số lượng và thời gian giao vàng trong 3-5 ngày. Dù không có vàng để giao dịch, bị can vẫn nói mình có nhiều mã vàng, bán thấp hơn giá niêm yết của Công ty Bảo Tín Minh Châu để các bị hại chuyển tiền.

Để tạo lòng tin, khi đến hạn giao vàng, Hiếu chỉ giao một phần số vàng đã cam kết, hoặc giao nhỏ giọt 5-10 chỉ vàng mỗi lần. Sau đó, Hiếu tiếp tục đưa ra các thông tin về nguồn hàng giá thấp, hối thúc bị hại đặt mua thêm.

Khi bị yêu cầu giao đủ vàng, Hiếu nại lý do vàng khan hiếm, người giao vàng tắc đường hoặc hứa nếu tiếp tục mua, sẽ giao ngay số vàng còn thiếu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 30/8/2024 đến 4/11/2024, Hiếu đã chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại. Đến nay, bị can mới trả 190 chỉ vàng, tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng, và 2,6 tỷ đồng tiền mặt; số tiền còn chiếm đoạt, chưa khắc phục là hơn 17 tỷ đồng.

Trong đó, một bị hại bị chiếm đoạt hơn 11,6 tỷ đồng để mua 1.430 chỉ vàng. Hiếu mới giao 110 chỉ vàng, tương đương khoảng 900 triệu đồng, còn chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận đã đưa ra thông tin gian dối để chào mời mua vàng và nhận tiền. Bị can khai dùng tiền để trả nợ, chi tiêu cá nhân và đưa cho một người tên Tùng nhờ mua vàng, nhưng không có giấy tờ biên nhận. Cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ người này do Hiếu không cung cấp được nhân thân, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.