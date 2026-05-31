Trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn nửa tỷ đồng

Ngày 31/5, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), đơn vị đã đấu tranh làm rõ vụ trộm đồng hồ nhãn hiệu Rolex có giá trị lớn sau 3 giờ nhận báo án.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29/5, anh H.H.T. (SN 1985, trú tại phường Trường Vinh) đến công an phường trình báo bị kẻ gian trộm chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex, trị giá khoảng 665 triệu đồng.

Trịnh Duy Mạnh và tang vật vụ trộm là chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá 655 triệu đồng (Ảnh: Công an phường Trường Vinh).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Trường Vinh khẩn trương cử tổ công tác có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến 12h cùng ngày, Công an phường Trường Vinh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Trịnh Duy Mạnh (SN 1995, trú tại phường Vinh Hưng, Nghệ An) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ban đầu Trịnh Duy Mạnh quanh co, chối tội nhưng trước tài liệu, chứng cứ thu thập của công an, đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Người đàn ông này khai chiếc đồng hồ hàng hiệu sau khi trộm đã được anh ta bán cho một cửa hàng ở phường Thành Vinh (Nghệ An) với giá 150 triệu đồng.