Công an cảnh báo tình trạng “bảo kê” máy gặt lúa

Trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, vào mỗi mùa thu hoạch thường xuất hiện vấn nạn “bảo kê” máy gặt lúa để trục lợi bất chính.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, phần lớn đối tượng thực hiện hành vi “bảo kê” máy gặt lúa không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập thành nhóm túc trực tại các khu vực đồng ruộng.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các chủ máy gặt liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương (Ảnh minh hoạ: AI).

Thủ đoạn của chúng bao gồm đe dọa, ép buộc chủ máy gặt phải nộp tiền phí “bảo kê” mới được hoạt động trên địa bàn, áp đặt giá gặt lúa cao bất hợp lý, ép buộc người dân chỉ được thuê một nhóm máy gặt nhất định với chi phí đắt đỏ, đánh dấu ruộng lúa chưa trả phí “bảo kê”.

Đáng chú ý, trong trường hợp người dân không đồng thuận, các đối tượng này sẵn sàng hành hung chủ máy và đập phá phương tiện để gây sức ép, buộc các chủ máy phải chấp nhận nộp tiền để tránh phiền phức, ảnh hưởng đến công việc làm ăn.

Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần lên án, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi “bảo kê” máy gặt, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các chủ máy gặt liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để đăng ký địa bàn và thời gian hoạt động, tránh thông qua các đầu mối trung gian không rõ ràng.

Đối với người dân, cần chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn của các đối tượng “bảo kê” máy gặt; đồng thời chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không thỏa hiệp, tiếp tay cho hoạt động phạm tội. Cần chủ động lựa chọn dịch vụ máy gặt tùy theo nhu cầu, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, báo cáo lực lượng chức năng, cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ quyết liệt triển khai các lực lượng, phương tiện, biện pháp để nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện hành vi “bảo kê” trong hoạt động thu hoạch nông sản, từ đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.