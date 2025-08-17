24 giờ truy tìm kẻ trộm hơn 270 gốc sâm Ngọc Linh

Ngày 17/8, Công an xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm A Phân (SN 2007), A Đoàn (SN 2007) và A Ghin (SN 2004, đều trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 16/8, Công an xã Trà Linh tiếp nhận tin báo của ông H.V.T. (trú tại thôn 2, xã Trà Linh), đại diện cho 5 hộ dân, về việc bị kẻ gian lấy trộm khoảng hơn 270 gốc sâm Ngọc Linh 2-15 năm tuổi tại khu vực chốt trồng sâm chung ở thôn 2. Trị giá số sâm bị trộm ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ba đối tượng trộm sâm Ngọc Linh bị bắt chỉ sau 24 giờ gây án (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Trà Linh phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5, triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, dựng lại hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, thu thập dấu vết để truy vết đối tượng.

Với tinh thần quyết liệt, chỉ sau 24 giờ khẩn trương điều tra, chân dung nhóm trộm cắp đã được xác định.

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng đêm tối và địa hình rừng núi hiểm trở, cả 3 đối tượng lén lút xâm nhập, đào trộm sâm Ngọc Linh của các hộ dân thôn 2 xã Trà Linh, rồi mang đi tiêu thụ.

Công an đã thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2kg và 115 triệu đồng tiền mặt do bán số sâm trộm cắp mà có, cùng 2 xe máy được sử dụng làm phương tiện gây án.

Công an xã Trà Linh đang phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 5 để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.