Cảnh sát đột kích sới bạc ngụy trang trong gara ô tô

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8 đối tượng nam, nữ để tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Qua công tác trinh sát địa bàn, lực lượng công an phát hiện tụ điểm cờ bạc tại gara ô tô Hồng Hải (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng), do đối tượng Phan Hữu Hải (SN 1976, chủ gara Hồng Hải) cầm đầu.

8 đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Để che mắt cơ quan chức năng, Hải bố trí nhiều lớp cửa kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát và tổ chức cảnh giới từ xa.

Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường, nhưng phía sau là căn nhà 2 tầng được cải tạo, ngăn phòng khép kín để mở sới bạc.

Sới bạc này hàng ngày thu hút hàng chục đối tượng tham gia, với số tiền thắng thua mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Hải trực tiếp điều hành, chuẩn bị dụng cụ, lôi kéo con bạc và thu tiền “xâu” để trục lợi bất chính.

Chiều 14/8, sau nhiều ngày đêm áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục theo dõi, Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng bất ngờ triển khai kế hoạch đột kích.

Địa điểm này được mệnh danh như một “pháo đài” với nhiều lớp cửa và camera giám sát, tưởng chừng như bất khả xâm phạm.

Bằng sự mưu trí, dũng cảm và quyết tâm cao, lực lượng công an đã khống chế thành công toàn bộ hệ thống cảnh giới, tiếp cận và đột nhập thành công.

Ngay khi cánh cửa bị mở tung, 2 sới bạc hiện ra trước mắt. Tiếng gieo xúc xắc, xào bài bỗng chốc im bặt khi các đối tượng bị bắt quả tang tại trận.

Tất cả đều hoảng hốt, không kịp tẩu tán tiền bạc hay tang vật. Toàn bộ 8 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ bị khống chế.

Hiện trường có 2 sới bạc. Sới thứ nhất chơi “binh 13 cây” và “lắc hột xí ngầu”, số tiền giao dịch hơn 300 triệu đồng. Sới thứ hai đánh bài “phỏm”, mỗi ván thắng thua 2-20 triệu đồng, tổng cộng khoảng 200 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 216 triệu đồng tiền mặt, 5 bộ bài tây, xúc xắc, sổ sách ghi chép cùng nhiều điện thoại di động, 2 ô tô, 3 xe máy.

Kiểm tra nhanh tài khoản cá nhân của các đối tượng cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm.