Nhân viên bán hàng chiếm đoạt gần 435 triệu đồng của công ty

Ngày 26/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Văn Hữu Hà (35 tuổi, trú tại thôn Xuân Định, xã Chiên Đàn, Đà Nẵng), để điều tra về tội Tham ô tài sản.

Đối tượng Phan Văn Hữu Hà bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo kết quả điều tra, Hà là nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV V.N. Từ tháng 12/2022, Hà được giao nhiệm vụ bán hàng, thu tiền của khách và nộp về công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, sau khi thu tiền, Hà không nộp lại mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân với tổng số tiền gần 435 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.