Giả chuyển khoản để lừa tiểu thương 100 triệu đồng

Ngày 25/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận đơn trình báo của bà N.T.L. (48 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trụ) về việc bị chiếm đoạt tài sản khi kinh doanh tại chợ nông sản Sông Hồng, thôn Từ Hồ, xã Việt Yên.

Đoàn Văn Hổ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo trình báo, khoảng 10h30 ngày 21/2, một nam thanh niên đến quầy hàng của bà L. đặt vấn đề mua bán và thỏa thuận chuyển khoản để đổi tiền mặt. Sau khi thống nhất số tiền, người này đưa hình ảnh, biên nhận chuyển tiền giả để tạo lòng tin.

Tin rằng tiền đã được chuyển vào tài khoản, bà L. giao tiền mặt cho đối tượng. Sau khi nhận tiền, người này rời khỏi khu vực. Kiểm tra lại tài khoản, bà L. phát hiện không có giao dịch chuyển khoản nào được thực hiện, tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Việt Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra. Qua nguồn tin quần chúng và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định nghi phạm là Đoàn Văn Hổ (21 tuổi, trú tại Vân Đình, Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hổ. Lệnh bắt được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 phê chuẩn để phục vụ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nhà chức trách khuyến cáo tiểu thương, hộ kinh doanh cần trực tiếp kiểm tra, xác nhận tiền vào tài khoản trước khi giao tiền hoặc hàng hóa, tránh để đối tượng lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi phạm tội.