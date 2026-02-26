Công an cảnh báo người dân khi đặt mua vàng qua mạng ngày vía Thần Tài

Ngày 26/2, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về tình trạng lừa đảo mua vàng trực tuyến trong dịp vía Thần Tài. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, ngày vía Thần Tài nhu cầu mua vàng tăng cao khiến nhiều người lựa chọn đặt hàng online để tránh xếp hàng. Lợi dụng tâm lý này, nhiều đối tượng đã giả mạo các tiệm vàng uy tín nhằm chiếm đoạt tiền của khách.

Thủ đoạn phổ biến là lập Fanpage, Website có giao diện giống cửa hàng thật, sử dụng hình ảnh, chạy quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin. Các đối tượng tung ra chương trình “đặt cọc giữ giá”, “giữ chỗ trước, nhận vàng sau” để dụ khách chuyển tiền.

Người dân đi mua vàng ngày vía Thần Tài (Ảnh: Hoài Sơn).

Sau khi nhận tiền đặt cọc, các đối tượng thông báo khách “ghi sai nội dung chuyển khoản” hoặc “lỗi hệ thống”, rồi yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chia sẻ màn hình điện thoại để “hoàn tiền”. Chỉ trong vài phút khi thực hiện đầy đủ các thao tác, tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể bị rút sạch.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không chia sẻ màn hình điện thoại, ứng dụng ngân hàng.

Người dân không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi giao dịch mua vàng. Người dân nên mua vàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc qua các kênh chính thức đã được xác thực. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.