Khởi tố nữ quản lý nhà hàng ở TPHCM lấy thẻ tín dụng của khách mua iPhone

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Thúy (SN 1997, thường trú Gia Lai) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bùi Thị Thanh Thúy bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cảnh sát, Thúy là quản lý nhà hàng ở Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũ. Khi phát hiện khách hàng là chị C.T.H. để quên thẻ, người này đã không trả lại.

Ngày 5/11, Thúy đem thẻ tín dụng của chị H. đến cửa hàng mua điện thoại iPhone 16 và một tai nghe với số tiền gần 30 triệu đồng. Sau khi mua, Thúy bán điện thoại được 24 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Đến ngày 25/11, chị H. phát hiện thẻ tín dụng bị mất, đồng thời kẻ gian đã sử dụng thẻ của chị để mua hàng với số tiền gần 30 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng đã chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm phối hợp với cảnh sát khu vực rà soát, thu thập chứng cứ. Qua đó, đơn vị đã phát hiện Thúy là người gây ra vụ việc và bắt giữ để điều tra.