Nhân chứng kể vụ tài xế, phụ xe khách bị hành hung sau va chạm

Ngày 22/4, ông Phạm Tuyên, Phó Giám đốc nhà xe Nam Quỳnh Anh, thông tin về vụ việc xảy ra vào chiều 21/4 khiến 2 nhân viên của nhà xe này bị hành hung phải nhập viện.

Theo ông Tuyên, khi sự việc xảy ra, ông đang nghỉ ngơi trên xe, bất ngờ xe phanh gấp. Khi ông bước xuống đầu xe, thấy 2 bên tài xế đã mở cửa và có lời qua tiếng lại nhưng ông không rõ nội dung tranh cãi.

Anh Chiến phụ xe bị đánh trọng thương (Ảnh: Lương Đạt).

Ông Tuyên cho rằng chiếc xe chở công nhân đã cố tình ép xe Nam Quỳnh Anh vào cổng nhà máy xi măng Hoàng Mai. Ông đã nhắc tài xế cẩn thận để tránh vỡ gương.

Ông Tuyên nghi ngờ hành vi của nhóm người kia có dấu hiệu tổ chức từ trước: "Tôi nghĩ họ có tổ chức để đánh chúng tôi nên mới hành xử kiểu đó. Tôi còn đứng ra can ngăn, nói rằng làm nghề lái xe với nhau, mỗi người nhịn một chút là xong chuyện".

Tuy nhiên, khi ông Tuyên vừa quay lưng để bước lên xe, một nhóm khác, khoảng 5-6 người, nghi được gọi từ trong khu công nghiệp ra, lao vào hành hung các thành viên nhà xe.

"Tôi vừa nói xong thì họ xông tới đánh. Lúc đó đông người lắm, hỗn loạn. Cũng không phân biệt được ai là người can, ai là người đánh", ông Tuyên cho biết.

Ông Lê Nam Nho, Giám đốc Nhà xe Nam Quỳnh Anh, chia sẻ: "Hiện phụ xe của chúng tôi đã được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị. Bác sĩ chẩn đoán phụ xe bị nứt sọ não, chấn thương nhiều vị trí trên cơ thể. Còn tài xế cũng đang nằm viện điều trị".

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 21/4, xe khách của nhà xe Nam Quỳnh Anh (chạy tuyến Vinh - Hà Nội) do tài xế Lương Văn Thắng điều khiển cùng phụ xe Đặng Hữu Chiến đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi phương tiện đến địa phận thị xã Hoàng Mai, bất ngờ gặp một ô tô màu xanh dương được cho là xe chở công nhân, do tài xế tên D. điều khiển.

Theo phản ánh của đại diện nhà xe Nam Quỳnh Anh, trong lúc điều khiển phương tiện, tài xế xe chở công nhân sử dụng điện thoại, mất tập trung nên lấn làn, suýt va chạm vào xe khách.

Tài xế xe khách có hạ kính nhắc nhở thì bị tài xế xe chở công nhân chửi bới. Sau đó, tài xế chiếc xe màu xanh không chịu bỏ qua, điều khiển phương tiện vượt lên, ép xe khách vào khu vực cổng khu công nghiệp tại thị xã Hoàng Mai. Một nhóm người từ xe màu đỏ (được cho là xe tăng viện) lao xuống, mang theo hung khí tấn công tài xế và phụ xe nhà xe Nam Quỳnh Anh.

Hậu quả, cả tài xế Lương Văn Thắng và phụ xe Đặng Hữu Chiến đều bị thương nặng.

Công an phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.