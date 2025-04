Tài xế, phụ xe bị đánh nhập viện sau va chạm giao thông ở Nghệ An

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 21/4, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn trước cổng một khu công nghiệp (KCN) ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Thời điểm này, xe khách của nhà xe Nam Quỳnh Anh (chạy tuyến Vinh - Hà Nội) do tài xế Lương Văn Thắng điều khiển cùng phụ xe Đặng Hữu Chiến đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam; đến địa phận nói trên bất ngờ gặp một xe ô tô màu xanh dương được cho là xe chở công nhân KCN, do tài xế tên D. điều khiển.

Hiện trường vụ ẩu đả trên quốc lộ 1A (Ảnh cắt từ clip).

Theo phản ánh của nhà xe Nam Quỳnh Anh, trong lúc điều khiển phương tiện, tài xế xe chở công nhân sử dụng điện thoại, mất tập trung nên lấn làn, suýt va chạm vào xe khách.

Sau đó, tài xế xe khách đã hạ kính nhắc nhở thì bị tài xế xe chở công nhân chửi bới.

Cũng theo trình báo từ phía nhà xe Nam Quỳnh Anh, tài xế chiếc xe màu xanh không chịu bỏ qua, cố tình vượt lên, ép xe khách vào khu vực cổng KCN. Tại đây, một nhóm người từ xe màu đỏ (được cho là xe tăng viện) lao xuống, mang theo hung khí tấn công tài xế và phụ xe nhà xe Nam Quỳnh Anh.

Anh Thắng được đưa vào bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Lương Đạt).

Hậu quả, cả tài xế Lương Văn Thắng và phụ xe Đặng Hữu Chiến đều bị thương nặng. Trong đó, tài xế được chẩn đoán chấn thương sọ não, đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện. Phụ xe bị gãy tay, vỡ hộp sọ, sức khỏe rất yếu.

Sáng 22/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Nam Nho, Giám đốc Nhà xe Nam Quỳnh Anh, cho biết: "Chúng tôi đang phối hợp với Công an thị xã Hoàng Mai làm rõ vụ việc. Vụ việc không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh em tài xế mà còn gây tâm lý bất an cho hành khách trên xe".

Anh Chiến, phụ xe Nam Quỳnh Anh, bị gãy tay, vỡ hộp sọ (Ảnh: Lương Đạt).

Trao đổi với phóng viên, Công an phường Hoàng Mai 1 (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đang thu thập lời khai các bên liên quan, trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.