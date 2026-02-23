Nhạc sĩ người Mỹ kháng cáo bản án vụ tranh chấp với ca sĩ Noo Phước Thịnh

Ngày 23/2, TAND TPHCM đã nhận đơn kháng cáo của nguyên đơn là nhạc sĩ Zack Hemsey (43 tuổi, quốc tịch Mỹ) trong vụ án tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ với bị đơn là ông Nguyễn Phước Thịnh (38 tuổi, ca sĩ Noo Phước Thịnh).

Lý do kháng cáo theo nguyên đơn là bản án sơ thẩm nhận định, đánh giá vụ việc chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo nội dung vụ án, ông Zack Hemsey là nghệ sĩ thu âm, nhạc sĩ và nhà soạn nhạc. Năm 2011, ông phát hành album mang tên “The Way”, gồm 10 tác phẩm, bản ghi âm, trong đó có tác phẩm cùng tên “The Way”.

Album trên đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ông Zack Hemsey là tác giả, đồng thời là chủ sở hữu hợp pháp của các bản ghi âm trong album nói trên.

Nguyên đơn cho rằng ca sĩ Noo Phước Thịnh đã xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đối với bản ghi âm “The Way”.

Cho rằng hành vi này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhạc sĩ Zack Hemsey khởi kiện, yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh chấm dứt hành vi vi phạm, gỡ bỏ MV khỏi tất cả nền tảng và mạng xã hội, bồi thường thiệt hại vật chất với số tiền 850 triệu đồng, đồng thời xin lỗi công khai trên báo chí.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết, ông chỉ tham gia MV theo lời mời hợp tác của ông Lê Tuấn Khanh, là chủ sở hữu và nhà sản xuất MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi”. Theo thỏa thuận, ông Khanh chịu trách nhiệm toàn bộ về quyền tác giả đối với nội dung MV.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hoàn thành nghĩa vụ biểu diễn và nhận đủ thù lao, không tham gia vào quá trình sản xuất hay quản lý MV. Nam ca sĩ khẳng định mình không phải là chủ sở hữu MV cũng như kênh đăng tải sản phẩm này, đồng thời đề nghị tòa án xem xét lại tư cách bị đơn.

Ông Lê Tuấn Khanh cũng xác nhận mình là người đầu tư tài chính, sản xuất MV và là chủ tài khoản kênh YouTube “Noo Phước Thịnh”, chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của MV.

HĐXX nhận định, căn cứ giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả do Cục Bản quyền Mỹ cấp và kết luận giám định ngày 15/6/2022 của cơ quan giám định thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, MV “Chạm khẽ tim anh một chút thôi” có sao chép trực tiếp một phần bản ghi âm “The Way” khi chưa được phép của chủ sở hữu quyền.

Tuy nhiên, căn cứ các hợp đồng hợp tác, lời khai của các bên và tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, tòa có đủ cơ sở xác định ông Lê Tuấn Khanh mới là chủ sở hữu MV và kênh YouTube liên quan. Nguyên đơn không cung cấp được chứng cứ chứng minh ca sĩ Noo Phước Thịnh là người sử dụng hoặc khai thác bản ghi âm “The Way”.

Do đó, HĐXX kết luận ca sĩ Noo Phước Thịnh không phải là chủ thể xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm “The Way”. Việc nguyên đơn yêu cầu ca sĩ Noo Phước Thịnh bồi thường thiệt hại và xin lỗi công khai là không có căn cứ chấp nhận.