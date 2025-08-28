Thiên An xin vắng mặt trong vụ tranh chấp con với ca sĩ Jack-J97

Ngày 28/8, TAND Khu vực 2 (TPHCM) đã nhận đơn của bà Trần Nguyễn Thiên An (nghệ danh Thiên An, bị đơn) xin vắng mặt trong quá trình giải quyết vụ án hôn nhân và gia đình về việc tranh chấp xác định cha cho con với ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack-J97).

Theo đó, Thiên An xin vắng mặt trong toàn bộ quá trình tố tụng (các buổi làm việc, hòa giải, công khai chứng cứ, xét xử...). Bị đơn đề nghị tòa án làm việc với luật sư hoặc người được ủy quyền.

Ca sĩ Jack-J97 trong một buổi họp báo (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Sau khi thụ lý vụ án, TAND Khu vực 2 đã có thông báo triệu tập Thiên An đến tòa để cung cấp lời khai. Bị đơn không đến tòa nhưng có gửi bản tự khai với nội dung không đồng ý với yêu cầu khởi kiện.

Theo bị đơn, ca sĩ Jack-J97 khởi kiện yêu cầu tòa án công nhận cháu T.N.Y.Đ. là con của nguyên đơn thì nguyên đơn là người phải có trách nhiệm cung cấp, giao nộp chứng cứ để chứng minh.

Cũng theo bản tự khai, Thiên An đề nghị tòa án xem xét không tiến hành hòa giải. "Tôi phải dành nhiều thời gian để chăm sóc, thương yêu con, tập trung vào công việc để có điều kiện chăm sóc con và gia đình được tốt nhất. Tôi không thể tham gia toàn bộ quá trình tố tụng tòa án giải quyết vụ án”, Thiên An trình bày trong bản tự khai.

Bị đơn đã nộp thêm khai sinh của bé Đ. chỉ có tên mẹ cùng các vi bằng chứng minh các vấn đề liên quan đến vụ kiện.

Theo hồ sơ vụ án, ca sĩ Jack-J97 yêu cầu tòa án xác định cháu T.N.Y.Đ. là con của anh. Thiên An không được quyền ngăn cấm nam ca sĩ thực hiện trách nhiệm làm cha với cháu Đ..

Trước đó, nguyên đơn nộp đơn khởi kiện đến TAND TP Thuận An, Bình Dương cũ (nay là phường Lái Thiêu, TPHCM). Trong đơn khởi kiện, nguyên đơn cung cấp nơi cư trú của Thiên An là tại TP Thuận An.

Tuy nhiên, qua xác minh của tòa án, Thiên An không cư trú tại địa chỉ phía ca sĩ Jack cung cấp.

Ngày 9/6, TAND TP Thuận An nhận được đơn của bị đơn, qua đó, xác định Thiên An đang sinh sống tại phường Hiệp Bình.

Do đó, vụ án được chuyển cho TAND Khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền.