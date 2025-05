Noo Phước Thịnh giữ vững phong độ sau nhiều năm, hát cùng MONO, Hồ Ngọc Hà

Tối 1/5, buổi hòa nhạc Noo's chill night diễn ra tại Đà Lạt, thu hút khoảng 6.000 khán giả. Đây là live concert đầu tiên của Noo Phước Thịnh sau 8 năm, kể từ đêm nhạc cá nhân ở Hà Nội năm 2017.

Noo Phước Thịnh tổ chức đêm nhạc ở Đà Lạt tối 1/5 (Ảnh: Ban tổ chức).

Xuyên suốt chương trình dài 3 tiếng, Noo Phước Thịnh đưa khán giả đi qua những giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp và cuộc sống.

Anh biểu diễn nhiều ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình suốt 15 năm qua như: Xa em, Xin lỗi em, Chợt thấy em khóc, Chờ ngày mưa tan, Giá như, Giã từ trong cơn mưa, Định mệnh, Yêu một người sao buồn đến thế…

Những giai điệu quen thuộc, gắn với thanh xuân khán giả được phối mới dưới bàn tay tài hoa của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, giúp cho các màn trình diễn để lại ấn tượng với khán giả.

Đặc biệt, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho ngoại hình trẻ trung, vũ đạo cuốn hút của Noo Phước Thịnh. Sau hơn 15 năm ca hát, nam ca sĩ vẫn là một trong những ngôi sao hiếm hoi vừa có giọng hát thực lực, vừa có khả năng biểu diễn đẹp mắt.

Trong đêm nhạc, Noo Phước Thịnh cũng dành tặng người hâm mộ món quà đặc biệt khi lần đầu thể hiện ca khúc Người bình thản kẻ nặng lòng. "Mọi người đã dành quỹ thời gian ít ỏi, đi quãng đường xa đến đây để gặp tôi. Và ca khúc lần đầu được ra mắt là lời tri ân của riêng tôi dành cho khán giả", ca sĩ nói.

Phần cuối chương trình là sự kết hợp của Noo Phước Thịnh và các khách mời.

Ca sĩ Quân A.P song ca cùng Noo Phước Thịnh trong liên khúc Em đã thương người ta hơn anh - Bông hoa đẹp nhất. Noo Phước Thịnh bày tỏ, anh rất thích chất giọng trầm ấm của Quân A.P, còn đàn em cũng chia sẻ áp lực khi đứng chung sân khấu với nam ca sĩ.

"Đứng hát cùng anh Noo Phước Thịnh áp lực khủng khiếp. Vì anh hát hay, lại còn đẹp trai. Nhưng anh đã có lời mời thì tôi không thể từ chối. Rất vinh dự cho tôi khi có mặt tại live concert của anh ngày hôm nay", Quân A.P nói.

MONO là một trong những ca sĩ khách mời (Ảnh: Ban tổ chức).

Tiết mục Chạm khẽ tim anh một chút thôi cũng được khán giả hưởng ứng qua sự thể hiện của Noo Phước Thịnh và MONO.

Noo Phước Thịnh bày tỏ: "Với tôi, MONO là người em tài năng, ngoan ngoãn, lễ phép. Tôi nghĩ một trong những lý do mà bạn thành công đến từ những tính cách này của bạn".

Món quà bất ngờ mà Noo Phước Thịnh dành tặng fan trong chương trình là tiết mục Tình đầu quá chén - Catch me if you can do anh thể hiện kết hợp cùng Hồ Ngọc Hà. Bản phối sôi động cùng giai điệu bắt tai của 2 bản hit do Quang Hùng MasterD sáng tác khiến đêm nhạc bùng nổ, nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ người xem.

Màn kết hợp giữa Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh phần âm nhạc, khán giả cũng đánh giá tích cực về sự đầu tư hình ảnh của đêm nhạc. Sân khấu ngoài trời có thiết kế chữ N (viết tắt tên ca sĩ) cách điệu, kết hợp màn hình LED lớn. Ban nhạc, thiết bị âm thanh, ánh sáng đều được ban tổ chức mang từ TPHCM lên Đà Lạt.