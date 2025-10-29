Nguyên Chủ tịch UBND TP Bến Tre cũ bị khởi tố

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Cao Thành Hiếu, nguyên Chủ tịch UBND TP Bến Tre (cũ) (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông Hiếu bị điều tra hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng, xảy ra từ năm 2014 đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định ông Hiếu với vai trò Phó Chủ tịch UBND thị xã Bến Tre, Chủ tịch UBND TP Bến Tre (cũ), đã thực hiện sai các quy định trong thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng.