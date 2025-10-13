Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Phục hồi điều tra tin báo về tội phạm

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh N.N.B.Tr. (14 tuổi) tử vong, ngày 13/10, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã có văn bản thông báo kết quả giải quyết nguồn tin báo về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ), gửi đến luật sư và bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ xã Trà Côn, mẹ ruột nữ sinh).

Gia đình bà Nguyễn Thị Hiền cùng các luật sư tham gia vụ việc (Ảnh: CTV).

Theo thông báo này, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đang thụ lý giải quyết nguồn tin báo về tội phạm nói trên.

Ngày 29/9 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định tạm đình chỉ vụ việc do thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin đã hết nhưng chưa nhận được tài liệu do VKSND khu vực 4 (tỉnh Vĩnh Long) cung cấp theo yêu cầu. Đến nay, VKSND khu vực 4 đã cung cấp đầy đủ các tài liệu.

Căn cứ các điều 56, 57, 145, 146 và 147 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ban hành quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin báo về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) để tiếp tục xác minh giải quyết.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao (theo đơn tố giác của gia đình nữ sinh) liên quan đến vụ tai nạn.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, khi có kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành vi vi phạm của từng cá nhân để xem xét xử lý.

Đối với vụ nổ súng xảy ra vào ngày 28/4 (cha ruột nữ sinh dùng súng bắn tài xế gây tai nạn), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án giết người.

Tuy nhiên, do người gây ra vụ nổ súng đã chết, ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã đình chỉ điều tra theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Liên quan tình trạng sức khoẻ anh Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế gây tai nạn và bị bắn), kết quả giám định, người này đã mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình. Về thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể của tài xế tại thời điểm giám định là hơn 90%. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra theo quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra tại xã Vĩnh Xuân (huyện Trà Ôn cũ), nay là xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 4/9/2024, khiến em N.N.B.Tr. tử vong.

Qua điều tra xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế điều khiển ô tô tải đã vượt xe phía trước, gây tai nạn khiến nữ sinh Tr. tử vong.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn cũ ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Do không đồng tình với kết quả xử lý vụ tai nạn, sáng 28/4, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long, ông Phúc (cha của Tr.) đã dùng súng bắn tài xế Trung. Sau đó, ông Phúc dùng súng bắn vào đầu mình tự sát. Ông Phúc tử vong vào tối cùng ngày.

Về vụ nổ súng trên, ngày 2/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Giết người.

Liên quan vụ tai nạn giao thông, ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.