Khởi tố người phụ nữ sát hại chồng ở Phú Thọ

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, ở khu 1, xã Phú Mỹ, Phú Thọ) về tội Giết người, theo quy định của điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hà Thị Lai Hạ bị khởi tố về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, công an xác định khoảng 0h20 ngày 17/8 Hạ cùng chồng là anh N.T.D. trở về nhà tại khu 1, xã Phú Mỹ sau khi đi ăn liên hoan, uống rượu đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về kinh tế.

Hạ dùng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. và rút dao ra. Khi chảy máu, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân. Lúc này Hạ tiếp tục cầm dao dồn đuổi theo để đâm chồng.

Ông N.T.M. và bà H.TT.H. (bố mẹ của anh D.) chạy theo can ngăn nhưng không được. Do vết thương nặng, anh D. ngã bất tỉnh ở sân trước cửa nhà và sau đó tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Clip ghi lại sự việc được đưa lên mạng xã hội gây xôn xao.

Được biết, anh D. và Hạ lấy nhau được khoảng 5 năm, có chung con trai 5 tuổi. Hai vợ chồng làm công nhân ở một công ty gần nhà.