Người phụ nữ vừa ra tù trộm lắc tay 160 triệu đồng ở TPHCM

Ngày 16/1, Công an phường An Đông phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt giữ bà L.T.P.T. (42 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 15/1, chị N.T.T.N., tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông, đến Công an phường An Đông trình báo việc bị mất trộm vàng.

Theo trình báo, khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm đến quầy trang sức của chị N. rồi giả vờ đứng bấm điện thoại. Lợi dụng lúc chủ quầy đang bận tư vấn cho khách, người này đã lén lấy một lắc tay bằng vàng trắng (trị giá khoảng 160 triệu đồng) rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người phụ nữ trộm lắc tay vàng trị giá khoảng 160 triệu đồng ở chợ An Đông (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau 7 giờ truy xét, đến tối cùng ngày, Công an phường An Đông phối hợp Công an TPHCM bắt giữ bà L.T.P.T. khi đối tượng đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 120 triệu đồng và hơn 130 triệu đồng tiền mặt, được xác định là tiền do tiêu thụ tài sản trộm cắp mà có.

Đáng chú ý, L.T.P.T. là đối tượng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và vừa chấp hành xong án phạt tù. Qua đấu tranh, bà T. khai nhận đã thực hiện thêm một vụ trộm khác tại tiệm vàng ở phường An Lạc với thủ đoạn tương tự vào sáng 15/1.

Hiện Công an phường An Đông củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.