Nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong rạp đám cưới ở Hưng Yên

Ngày 10/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 21h30 ngày 29/10, Công an xã Lê Lợi phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hưng Yên tuần tra kiểm soát địa bàn. Khi đến nhà ông N.V.M. (60 tuổi, ở thôn Tân Tiến, xã Lê Lợi), tổ công tác phát hiện tiếng nhạc sàn lớn, nhiều người tụ tập có biểu hiện nghi vấn.

Hoàng Văn Phố tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 10 người gồm 6 nam, 4 nữ đang nhảy lắc lư theo tiếng nhạc, có biểu hiện “phê” ma túy. Công an thu giữ một gói nhỏ bọc bằng tờ tiền mệnh giá 1.000 đồng chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy và một ống hút cuộn từ tờ tiền 10.000 đồng.

Kết quả test nhanh cho thấy 6 người dương tính với ma túy. Mẫu tinh thể thu giữ được giám định là ketamin, khối lượng 0,0596g. Các đối tượng khai nhận đã cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy tại rạp cưới.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người gồm Hoàng Văn Phố (SN 2000, trú tại xã Lê Lợi), Vũ Đức Lộc (SN 2000, trú tại xã Trà Giang) và Phạm Đức Thắng (SN 2001, trú tại xã Phong Doanh, Ninh Bình) để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.