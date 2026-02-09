Người phụ nữ trốn truy nã trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 9/2, Công an phường Bình Lợi Trung, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa phát hiện một đối tượng trốn truy nã khi kiểm tra một khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, chiều 4/2, Công an phường Bình Lợi Trung kiểm tra hành chính khách sạn Thiên Lộc, trên đường Nguyễn Văn Đậu. Trong số 6 khách lưu trú, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện tâm lý bất thường, không xuất trình được CCCD.

Đối tượng Trần Kim Hoàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được mời về trụ sở công an để làm việc, người phụ nữ khai báo quanh co, che giấu thông tin nhân thân, lai lịch, dùng tên giả là Nguyễn Thị Bảo Phương.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định người này tên thật là Trần Kim Hoàng (SN 1983, ngụ phường Gia Định), bị truy nã hồi năm 2015 về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an phường đã bàn giao đối tượng cho trại giam Chí Hòa - phân trại tạm giam Gia Định, để xử lý theo quy định pháp luật.