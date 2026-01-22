Công an, bộ đội biên phòng bắt người trốn truy nã ở Lâm Đồng

Ngày 22/1, Công an xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Giáp (22 tuổi, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) cho Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Văn Giáp bị lực lượng chức năng bắt giữ khi lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Theo Công an xã Quảng Trực, Nguyễn Văn Giáp liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Thanh Hóa vào năm 2021, nhưng người này trốn khỏi địa phương. Ngày 21/11/2021, lực lượng cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định truy nã.

Ngày 22/1, phát hiện Nguyễn Văn Giáp lẩn trốn tại địa phương, Công an xã Quảng Trực phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Lâm Đồng và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Giáp khai nhận hành vi vi phạm.