Người phụ nữ ôm con đầy thương tích trốn giữa đêm: Lời khai kẻ cuồng ghen

Liên quan đến vụ người phụ nữ cùng con gái tố chồng "hờ" đánh đập dã man, sáng 21/10, tin từ Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT đã tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ công an, Võ Văn Nam và chị Nguyễn Minh H. (37 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang) chung sống như vợ chồng tại nhà Nam.

Võ Văn Nam tại cơ quan công an (Ảnh: Nghiêm Túc).

Ngày 6/10, do ghen tuông và nghi ngờ chị H. ngoại tình nên Nam đã dùng tay, chân đánh nhiều lần vào người chị H. làm chị té ngã, va vào giá võng gây thương tích nặng. Nam chở chị H. đi chữa trị tại trạm y tế xã, sau đó đưa trở về nhà.

Trên đường về, Nam ghé nhà dì ruột thì gặp bé V. (9 tuổi, con riêng chị H.). Do Nam còn bực tức nên dùng móc nhôm treo quần áo đánh chị H. và bé V..

Sau khi đưa mẹ con chị H. về nhà, Nam tiếp tục dùng loại móc như trên đánh vào tay, chân chị H., rồi cầm kéo cắt tóc nạn nhân.

Tỷ lệ thương tật của chị H. do Nam gây ra là 16% (Ảnh: Bảo Kỳ).

Không chịu nỗi được sự bạo hành của Nam, chị H. dẫn con gái trốn về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích, mẹ chị H. đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan công an. Tỷ lệ thương tích của chị H. do bị Nam hành hạ được giám định là 16%.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT, Công an huyện Chợ Mới làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.