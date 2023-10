Cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nhận 1,4 tỷ đồng từ Việt Á

Ngày 20/10, tin từ VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Các bị can gồm Đoàn Văn Hùng (60 tuổi), Giám đốc; Phan Thị Ngọc Thấm (43 tuổi), Kỹ thuật viên trưởng phụ trách Khoa Sinh hóa - vi sinh - miễn dịch - sinh học phân tử; Đinh Thị Thanh Chi (55 tuổi), Phó trưởng Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Đoàn Văn Hùng - Cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, đầu tháng 4/2021, Trần Tiến Lực (nhân viên kinh doanh Công ty CP Công nghệ Việt Á, gọi tắt là Công ty Việt Á) đến gặp trực tiếp Hùng và Thấm để giới thiệu sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm Covid-19 và dụng cụ, vật tư.

Lực cho biết, phía công ty sẽ cho bệnh viện được tạm ứng trước kit test xét nghiệm Covid-19 và trả tiền sau.

Hùng đã chỉ đạo Thấm và Chi liên hệ Lực và Trần Thị Hồng (nhân viên Phòng kinh doanh Công ty Việt Á) để cung cấp 3 bản báo giá với giá cao hơn của Công ty Việt Á. Việc này nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ cho Công ty Việt Á được chỉ định thầu.

Kết quả điều tra, từ tháng 5/2021 đến 9/2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Công ty Việt Á đã hợp thức bằng cách làm hồ sơ 6 gói thầu cho công ty được chỉ định thầu theo thủ tục chỉ định thầu thông thường.

Sau đó, Việt Á bán cho Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long 37.000 test xét nghiệm Covid-19 với giá từ 367.500 đến 509.250 đồng/kit với tổng số tiền hơn 17,6 tỷ đồng.

Trong khi chi phí nguyên vật liệu sản xuất và lợi nhuận theo quy định thì giá một kit test do Công ty Việt Á sản xuất tối đa là 143.461 đồng. Từ đó, gây thiệt hại cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long với số tiền trên 12,3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền thanh toán, Lực báo cáo với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) chi phần trăm tiền ngoài hợp đồng trên số tiền mà Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thanh toán với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng (tương đương 20%).

"Quá trình điều tra đủ căn cứ chứng minh ông Hùng nhận số tiền khoảng 1,4 tỷ đồng; Thấm nhận số tiền 850 triệu đồng và Thanh nhận số tiền 100 triệu đồng của Công ty CP Công nghệ Việt Á", cáo trạng nêu rõ.

Đối với hành vi của Phan Quốc Việt và các cá nhân liên quan, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long không xem xét trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

Đối với Tổ thẩm định trực thuộc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, Cơ quan CSĐT xác định hành vi thông đồng giữa Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và Công ty Việt Á trong việc cung cấp các bảng báo giá và mượn trước kit test, tổ thẩm định hoàn toàn không biết.

Quá trình thẩm định hồ sơ của Tổ thẩm định chỉ thẩm định trên hồ sơ, chứng từ do Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cung cấp là đúng quy định pháp luật.

Tháng 5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Đoàn Văn Hùng, Phan Thị Ngọc Thấm, Đinh Thị Thanh Chi. Đến tháng 9/2022 các bị can được cho tại ngoại. Quá trình điều tra, các bị can đã nộp lại toàn bộ số tiền hoa hồng đã nhận từ Việt Á.