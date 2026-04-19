Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng vì bị dụ dỗ làm nhiệm vụ online

Ngày 19/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đang xác minh tin trình báo của một phụ nữ về việc bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng khi tham gia làm nhiệm vụ online (trực tuyến) trên nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Theo trình báo, do có nhu cầu mua xe đẩy cho cháu, bà N., ở Hà Nội, đã tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội. Sau đó, một tài khoản Facebook chủ động nhắn tin, tự giới thiệu là bộ phận chăm sóc khách hàng và mời bà tham gia nhóm “Đồng hành cùng Con Cưng”.

Cơ quan công an xác định đây thực chất là nhóm giả mạo Công ty cổ phần Con Cưng. Trong nhóm, các đối tượng đưa ra các “nhiệm vụ” tăng doanh số hệ thống và hứa hẹn trả lợi nhuận từ 30% đến 50% trên số tiền tham gia. Chúng quảng cáo rằng nộp 1 triệu đồng sẽ lãi 300.000 đồng, còn nộp 50 triệu đồng sẽ lãi 15 triệu đồng.

Tin lời, bà N. đã nhiều lần nạp tiền vào hệ thống với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi có nhu cầu rút tiền, bà được thông báo phải tiếp tục nộp thêm mới được giải ngân. Lúc này, nạn nhân mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư, làm nhiệm vụ online, mua bán trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, nhất là những nơi hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn bất thường. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để được xác minh, ngăn chặn và xử lý kịp thời.