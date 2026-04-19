Khởi tố một bị can vì dùng điện bẫy chuột làm chết người

Theo Công an Hải Phòng, thời gian gần đây tình hình tội phạm trên địa bàn Hải Phòng cơ bản giảm về số vụ. Tuy nhiên, trong tháng 4, một số vụ người dân sử dụng điện lưới sinh hoạt hoặc điện kích từ ắc quy để bẫy chuột, kích cá đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 9/4, tại xã Tân Minh, một người dân dùng điện từ ắc quy để bẫy chuột ngoài đồng. Một người khác vướng vào dây điện, bị điện giật tử vong. Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Giết người.

Lực lượng chức năng đi kiểm tra hiện trường (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và lãnh đạo Công an Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự đã hướng dẫn Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân không sử dụng điện dưới mọi hình thức để bẫy, diệt chuột.

Lực lượng chức năng đồng thời tham mưu chính quyền địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân phòng, chống chuột phá hoại mùa màng bằng phương thức an toàn.

Tại nhiều địa phương như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, người dân đã chủ động tháo dỡ lưới điện bẫy chuột, giao nộp ắc quy và chuyển sang các biện pháp xua đuổi an toàn hơn.

Công an thành phố cảnh báo, hành vi sử dụng điện để bẫy, bắt, diệt chuột là nguy hiểm, bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm để phòng ngừa rủi ro.