Người đàn ông nghi nổ súng sau va chạm giao thông ở Hưng Yên

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, ngày 7/4 Công an xã Nghĩa Trụ tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Kinh Đô 1, khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên.

Hình ảnh trích xuất từ camera ghi lại diễn biến vụ va chạm giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ va chạm xảy ra giữa ô tô biển số 30B-220.65 và xe máy 21E1-342.40 do anh T.B.V. (SN 1999, trú tại Lào Cai) điều khiển, khiến anh V. bị xây xát nhẹ, hai phương tiện hư hỏng và rời khỏi hiện trường sau đó.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng Công an nhận định vụ việc có dấu hiệu sử dụng trái phép vũ khí. Nhân chứng cho biết, sau va chạm, một người đàn ông nước ngoài đã dùng súng ngắn bắn một phát từ trong ô tô ra ngoài.

Người này có biểu hiện kích động, cầm súng và thao tác lên đạn trong xe. Khi có người tiếp cận, phát súng phát ra nhưng không gây thiệt hại về người. Sau đó, người đàn ông cùng một phụ nữ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một vỏ đạn và trưng cầu giám định theo quy định.

Từ dữ liệu camera và xác minh phương tiện, Công an xác định ô tô liên quan do N.T.N. (SN 1994, trú Hưng Yên) sử dụng, có chồng là Yu Haiyang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Đến chiều 8/4, sau khi truy vết qua nhiều địa bàn, lực lượng Công an phối hợp Công an tỉnh Nghệ An dừng phương tiện, đưa các đối tượng về làm việc.

Cán bộ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an xã Nghĩa Trụ ghi lời khai đối tượng Yu Haiyang (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan Công an, bước đầu xác định Yu Haiyang là người đã nổ súng trong quá trình xảy ra va chạm rồi bỏ trốn. Trong lúc trốn chạy, người này vứt khẩu súng xuống sông Hồng, khu vực bến phà Bình Minh, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên nhằm phi tang.

Vụ việc đã được Công an xã Nghĩa Trụ hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.