Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cá

Ngày 18/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Đối tượng Nguyễn Văn Chương cùng lô động vật hoang dã quý hiếm bị công an thu giữ (Ảnh: Anh Tuấn).

Cuối tháng 3, khi Chương cùng lái xe vận chuyển lô động vật hoang dã di chuyển đến Trạm thu phí cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, bị lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có 14 cá thể chim hồng hoàng (còn gọi là phượng hoàng đất), 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.

Nguyễn Văn Chương khai số động vật hoang dã nói trên được thu gom tại Đồng Nai, đang vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc tiêu thụ.

Công an kiểm tra số chim phượng hoàng đất, rái cá được Chương ngụy trang trong các lồng chứa giấu trên xe khách (Ảnh: Anh Tuấn).

Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Chương trao đổi việc mua bán động vật hoang dã, quý hiếm qua các hội, nhóm kín trên mạng xã hội. Khi gom đủ hàng, người đàn ông này ngụy trang trên xe khách để di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.