Người đàn ông ở Ninh Bình cầm đầu đường mua bán hồng hoàng, rái cá
(Dân trí) - Cơ quan chức năng phát hiện, giải cứu 14 cá thể chim hồng hoàng, 16 cá thể rái cá và 181 cá thể khỉ trước khi chúng bị bán ra khu vực biên giới phía Bắc.
Ngày 18/4, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chương (SN 1992, trú tại phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình) tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Cuối tháng 3, khi Chương cùng lái xe vận chuyển lô động vật hoang dã di chuyển đến Trạm thu phí cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An, bị lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 thuộc Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) phối hợp Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Nghệ An bắt giữ.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe khách có 14 cá thể chim hồng hoàng (còn gọi là phượng hoàng đất), 16 cá thể rái cá thuộc nhóm IB và 181 cá thể khỉ thuộc nhóm IIB.
Nguyễn Văn Chương khai số động vật hoang dã nói trên được thu gom tại Đồng Nai, đang vận chuyển ra khu vực biên giới phía Bắc tiêu thụ.
Để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Chương trao đổi việc mua bán động vật hoang dã, quý hiếm qua các hội, nhóm kín trên mạng xã hội. Khi gom đủ hàng, người đàn ông này ngụy trang trên xe khách để di chuyển qua nhiều tỉnh, thành.
Theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành ngày 24/6/2025, nhóm IB là nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ; nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại.
Nhóm IIB là danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ nếu không quản lý chặt chẽ; hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.