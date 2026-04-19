Ba phút mua hàng, thanh niên ở Hà Nội trộm điện thoại 30 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị B.N. - chủ quán bánh nếp bánh tẻ tại khu tập thể B7C, Thành Công (phường Giảng Võ, Hà Nội) - cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 15/4.

Trước khi tiếp cận cửa hàng của chị N., nam thanh niên đã mua bánh mì ở một cửa tiệm gần đó. Sau đó, đối tượng dừng xe bên đường quan sát một lúc lâu rồi tiến lại hàng bánh nếp bánh tẻ.

Thời điểm này, trong cửa hàng chỉ có mình chị N. đứng bán, một số nhân viên khác vừa chạy đi mua đồ. Nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mít, hỏi mua thạch đen - mặt hàng được đặt ngay gần vị trí chị N. để điện thoại.

Thời điểm này, chị N. đang bận nói chuyện với khách nên không để. Khác với vị khách khác chỉ đứng bên ngoài chọn bánh rồi trả tiền, thanh niên này từng bước tiến vào trong, tiếp cận rổ bánh nơi chị N. đang để điện thoại.

“Thanh niên này có nhiều biểu hiện lạ. Tôi đã cho hộp thạch đen vào túi nilon nhưng anh ta vẫn bước vào trong xin thêm túi để đựng đồ, tay run run, thao tác lúng túng. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ nhưng lại chỉ nghĩ đến việc phải để ý hộp tiền lẻ, không ngờ mục tiêu của anh ta lại là chiếc điện thoại”, chị N. nhớ lại.

Theo chị N., chiếc bánh mì dài vốn không cần thêm túi, nhưng nam thanh niên vẫn cố tình xin một túi khác rồi cho bánh và hộp thạch vào trong. Hành động bất hợp lý ấy sau này chị mới nhận ra là nhằm che mắt.

Đoạn video từ camera giám sát chị N. cung cấp ghi lại khoảnh khắc đối tượng từng bước áp sát vào phía trong quầy, cố tình đặt chiếc ví to lên chiếc điện thoại trên rổ bánh, lợi dụng lúc chủ quán sơ hở nhanh tay cầm lại ví đồng thời lấy luôn điện thoại rồi vội vã lên xe. Sự việc diễn ra nhanh chóng trong khoảng 3 phút.

Sau khi vị khách rời đi, linh cảm có điều bất thường, chị N. kiểm tra lại xung quanh và không thấy điện thoại. Cửa hàng ở gần trụ sở Công an phường Giảng Võ nên người phụ nữ lập tức tới công an phường để trình báo sự việc.

Chị N. cho hay, chiếc điện thoại bị mất được mua từ cuối năm 2024 với giá gần 30 triệu đồng.

Chị là người buôn bán, cửa hàng đông khách và vô cùng bận rộn. Việc mất điện thoại gây ra không ít phiền toái cho chị. Ngay trong chiều 15/4, chị phải bố trí điện thoại thay thế để không ảnh hưởng đến công việc.

Theo chị N., từ khi bị mất, điện thoại bị lấy trộm luôn trong trạng thái ngoại tuyến, không thể định vị.

“Chắc chắn đối tượng đã tắt nguồn ngay lập tức để tránh bị theo dõi. Cũng rất có thể đối tượng đã tháo linh kiện ra bán, chấp nhận hưởng lợi ít, nhằm để chủ không lần ra manh mối”, chị N. nói.

Sau vụ việc, chị N. đã nâng cao cảnh giác, đồng thời nhắc nhở nhân viên chú ý hơn trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản.

Theo tìm hiểu, thủ đoạn trộm điện thoại tương tự như của đối tượng trong video không mới nhưng ngày càng tinh vi hơn. Kẻ gian thường vờ mua hàng, đứng quan sát trước, lựa chọn vị trí “dễ ra tay” rồi lợi dụng lúc đông khách để thực hiện hành vi trộm cắp. Sự việc diễn ra rất nhanh, khiến nạn nhân khó kịp phản ứng.

Chị N. cho biết, chị chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội không chỉ để tìm lại tài sản mà còn nhằm cảnh báo tới cộng đồng.

“Tôi chỉ mong mọi người cẩn thận hơn, nhất là các cửa hàng nhỏ. Chỉ cần lơ là vài giây là có thể mất tài sản”, chị nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Giảng Võ cho biết, đã sớm nắm bắt thông tin vụ việc và đang cử lực lượng điều tra, xác minh.

Từ vụ việc trên, công an phường khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trộm cắp vặt, đặc biệt tại cửa hàng, nơi công cộng, khu tập thể...

Kẻ gian thường lợi dụng sự lơ là của nạn nhân, dàn cảnh phân tâm, tranh thủ sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Người dân cần quản lý tài sản chặt chẽ, để tiền, điện thoại… ở nơi kín đáo, không để trên bàn thu ngân hoặc nơi người lạ dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, nên lắp camera giám sát, khi phát hiện nghi vấn cần báo cho cơ quan chức năng.

