Người đàn ông ở TPHCM bỏ mạng sau mâu thuẫn vì rủ vợ bạn đi khách sạn

Ngày 14/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cường (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 16 năm tù và Nguyễn Văn Tân (26 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) 14 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo buộc, anh Trần Th. nhiều lần nhắn tin yêu đương, gạ gẫm, rủ chị Lê Kim M. (người sống chung như vợ chồng với Cường) đi khách sạn. Sau đó, chị M. kể lại sự việc cho Cường và Tân.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Ngày 1/9/2024, Cường rủ Tân cùng vợ chồng một người bạn đến phòng trọ của mình ở xã Bình Chánh (TPHCM) để ăn nhậu.

Trong lúc đang ăn uống, anh Th. gọi điện cho Tân. Hai bên lời qua tiếng lại, anh Th. thách thức đánh nhau với nhóm của Tân. Biết anh Th. đang say, Tân tắt máy. Tuy nhiên, ít phút sau, anh Th. tiếp tục gọi, nói đã đến gần phòng trọ của Cường và yêu cầu Tân ra nói chuyện.

Cường và Tân sau đó đi gặp anh Th. và hai bên xảy ra xô xát. Bị yếu thế, anh Th. chạy đến xe máy lấy con dao lao về phía Cường nhưng bị Cường chặn lại và tước được hung khí.

Ngay lúc này, Tân dùng cây gỗ đánh anh Th., còn Cường dùng con dao vừa tước được đâm vào lưng nạn nhân khiến anh gục xuống.

Anh Th. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.