Hai cặp nam nữ ẩu đả từ lòng đường lên vỉa hè ở TPHCM

Ngày 12/11, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 4 người (2 nam, 2 nữ) ẩu đả trên đường, gây náo loạn khu vực.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào tối 11/11, trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội.

Nhóm 4 người ẩu đả trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một cô gái mặc áo hồng bị người đàn ông đội mũ bảo hiểm nắm tóc, hành hung từ lòng đường lên vỉa hè. Trong khi đó, một nam thanh niên khác nắm tóc một phụ nữ đứng cạnh, rồi tấn công người đàn ông đội mũ bảo hiểm.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có đông người qua lại. Một người dân đã quay lại sự việc và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo người dân địa phương, cô gái áo hồng và nam thanh niên làm nghề bán trứng vịt lộn trên đường Quang Trung.

Công an phường Thông Tây Hội đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định.