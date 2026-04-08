Nữ chủ hụi ở Tây Ninh lừa đảo gần 4 tỷ đồng lĩnh án

Ngày 8/4, TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng (38 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2021, mẹ chồng của Hằng làm chủ hụi tại xã Tân Hưng nhưng không biết chữ nên giao Hằng ghi chép, theo dõi các dây hụi. Hằng giữ sổ cái, còn sổ phụ giao cho từng hụi viên. Sau đó, Hằng được giao trực tiếp làm chủ hụi.

Lợi dụng việc nhiều hụi viên không tham gia khui hụi và không kiểm tra danh sách, Hằng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền.

Từ ngày 13/11/2021 đến 27/12/2023, bị cáo ghi khống tên hụi viên vào danh sách, đến kỳ mở hụi thì bỏ thăm, lĩnh tiền dưới tên các hụi viên “ảo”. Hằng còn mạo danh hụi viên thực tế để bỏ thăm, chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 27/12/2023, khi tuyên bố vỡ hụi, Hằng đã mạo danh 66 hụi viên, ghi khống 16 người, chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình bị cáo mới bồi thường cho các bị hại hơn 270 triệu đồng. Ngoài việc lĩnh án tù, bị cáo còn có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.