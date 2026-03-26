Người phụ nữ lập 82 dây hụi, chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của 114 nạn nhân

Ngày 26/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp mở phiên tòa xét xử bị cáo Huỳnh Thị Phương (49 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014, Phương đứng làm chủ hụi để hưởng hoa hồng từ những người tham gia. Năm 2017, Phương mất khả năng thanh toán nhưng vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối để vay tiền với cam kết trả gốc và lãi đầy đủ, đúng thời hạn nên nhiều người tin tưởng.

Bị cáo Huỳnh Thị Phương tại phiên tòa (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng còn mở mới 82 dây hụi để các hụi viên tin tưởng và đóng thêm tiền. Khi có người hỏi rút tiền, Phương nói dối đã có hụi viên rút trước để chần chừ việc thanh toán.

Với thủ đoạn như trên, giai đoạn 2017-2021, thông qua việc làm chủ hụi Phương đã chiếm đoạt hơn 3,9 tỷ đồng của 114 người tham gia chơi hụi và hơn 920 triệu đồng của những người cho vay tiền.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Huỳnh Thị Phương 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.