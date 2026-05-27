Người phụ nữ kêu gọi đầu tư đất, chiếm đoạt gần 11,7 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết luận điều tra, đề nghị VKSND truy tố Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Thị Hường (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, từ năm 2021 đến 2022, Hường tham gia nhóm Facebook “hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”. Từ tháng 11/2021, người phụ nữ này liên tục giới thiệu các lô đất tại Hòa Bình, Hà Nội và Hạ Long để kêu gọi thành viên góp vốn đầu tư.

Hường đưa ra thông tin nhiều thửa đất tại các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình; thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và một thửa đất ở phường Hà Phong, TP Hạ Long cũ của tỉnh Quảng Ninh, với giá thấp hơn thị trường.

Để tạo lòng tin, Hường cam kết sau khoảng ba tháng sẽ chuyển nhượng lại các lô đất và thu lợi nhuận từ 10-18%. Tiền lãi sẽ được chia theo tỷ lệ góp vốn của từng người.

Tin tưởng lời giới thiệu, 13 người trong nhóm đã chuyển tiền cho Hường đứng ra giao dịch, nhận chuyển nhượng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị can không thực hiện như cam kết.

Ngày 30/5/2022, Hường tắt điện thoại và rời khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định người này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 11,7 tỷ đồng của 13 bị hại.

Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó khởi tố bị can và bắt giữ Nguyễn Thị Hường khi đang lẩn trốn tại TPHCM.