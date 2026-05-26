Bắt khẩn cấp chủ tài khoản Telegram “Không Tên”

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề liên tỉnh qua ứng dụng Telegram.

Bước đầu công an xác định Bùi Quang Trường (SN 1986, khu 8 Vân Đồn, xã Chân Mộng, Phú Thọ) sử dụng tài khoản Telegram có tên “Không Tên” để nhận, mua bán số lô, số đề với Hà Thị Tuất (khu 5, xã Quảng Yên) và mua bán số lô đề với Bùi Quang Hùng (tổ 14, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang).

Đối tượng Bùi Quang Trường làm việc với cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Mở rộng điều tra, công an làm rõ Hùng sử dụng tài khoản Telegram để nhận nhiều tin nhắn mua số lô, số đề từ Đoàn Minh Tuấn (tổ 24, phường Bình Thuận, Tuyên Quang).

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong ngày 19/5 gần 368 triệu đồng. Công an thu giữ nhiều điện thoại di động được các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Quang Trường, Hà Thị Tuất, Bùi Quang Hùng và Đoàn Minh Tuấn để điều tra về hành vi đánh bạc và tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.

Ngoài ra, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an xã Chí Tiên mới đây kiểm tra tại nhà riêng của ông N.Q.T. (xã Chí Tiên), phát hiện một số đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán số lô, số đề trái phép.

Các đối tượng liên quan gồm N.Q.T., H.V.Đ., C.V.B., cùng trú tại khu Thanh Hà, xã Chí Tiên. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ một bảng ghi số đề, trên 3,7 triệu đồng có liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Công an xã Chí Tiên đang củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định.