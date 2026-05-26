Công an mật phục xuyên đêm bắt "cẩu tặc"

Ngày 26/5, thông tin từ Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk), đơn vị đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Nở (44 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp chó của người dân.

Trước đó đêm 23/5, Công an xã Ea Ning triển khai 3 tổ công tác mật phục trên các tuyến đường để vây bắt kẻ chuyên trộm chó. Khoảng 0h55 ngày 26/5, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng đang trộm chó của người dân trên địa bàn thôn 24 nên tổ công tác truy đuổi, bắt giữ được một đối tượng.

Tại hiện trường, công an thu giữ một chiếc xe máy, một bao tải bên trong có 2 con chó còn sống cùng nhiều đồ vật như kích điện, đèn pin, băng keo... để bắt trộm chó.

Đối tượng Nở khai nhận đã cùng T. (trú tại tỉnh Đắk Lắk) rủ nhau đi trộm chó bán để lấy tiền tiêu xài. Các đối tượng đã đi xe máy đến địa bàn xã Ea Ktur và Dray Bhăng (Đắk Lắk) bắt trộm được 2 con chó. Tiếp đó, các đối tượng di chuyển đến địa bàn xã Ea Ning thì bị công an xã bắt giữ.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Nở dương tính với ma túy.