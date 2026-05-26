Khởi tố giám đốc và kế toán công ty ở Phú Thọ trốn thuế 4,4 tỷ đồng

Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình và Kế toán công ty là Trần Trung Được, để điều tra tội Trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.

Cơ quan điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.

Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn đóng 4,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án.