Công an làm việc với người đàn ông chia sẻ bài viết công kích sai sự thật

Ngày 26/5, Công an xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết vừa nhắc nhở, tuyên truyền, răn đe, giáo dục với một công dân trên địa bàn xã này vì chia sẻ bài viết có nội dung nói xấu, công kích lực lượng công an trên mạng xã hội.

Công an xã Bắc Đông Hưng làm việc với chủ tài khoản Facebook V.B.L. (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, Công an xã Bắc Đông Hưng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân có tên “Long Vu Long” chia sẻ bài viết có nội dung nói xấu, công kích lực lượng công an được đăng tải trên trang Facebook “123 Gà Quay Tin Nhanh 60s” với nội dung: “Cảnh sát cơ động tông dân, Cảnh sát giao thông đến hiện trường để giải cứu đồng đội”.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là V.B.L. (SN 1961, trú tại thôn Đông Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng). Công an xã Bắc Đông Hưng đã triệu tập ông V.B.L. đến làm việc.

Tại cơ quan công an, ông V.B.L. cho biết do nhận thức pháp luật còn hạn chế, suy nghĩ chưa thấu đáo, thấy nhiều người chia sẻ bài viết nên làm theo.

Sau khi được cán bộ công an xã giải thích, tuyên truyền, công dân V.B.L. đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật; đồng thời tự giác gỡ bỏ bài viết đã chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm.

Công an xã Bắc Đông Hưng xác định việc chia sẻ bài viết nói xấu, công kích lực lượng công an của ông V.B.L. không có động cơ, mục đích chính trị; vi phạm lần đầu và chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nên tiến hành tuyên truyền, răn đe, giáo dục, nhắc nhở và cảnh cáo công dân.