Vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng: Khởi tố 4 bị can
(Dân trí) - Nhóm 4 đối tượng bị khởi tố vì đã thông đồng nâng giá cát lên cao hơn 306 lần khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong các phiên đấu giá năm 2024.
Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991) và Trần Văn Bảy (SN 1975), thành phố Đà Nẵng, tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18-19/10/2024.
Kết quả phiên đấu giá, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm.
Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng), chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú tại xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng), kế toán công ty, để điều tra tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Ngày 18/10/2024, tại hội trường UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), Công ty cổ phần Đấu giá hợp danh Hòa Thuận tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ký hiệu ĐB2B, có diện tích hơn 6ha và khoảng 160.000m3.
Giá khởi điểm chỉ hơn 1,2 tỷ đồng, trải qua 200 vòng đấu, Công ty cổ phần MT Quảng Đà trúng đấu giá gần 373 tỷ đồng.