Vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng: Khởi tố 4 bị can

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991) và Trần Văn Bảy (SN 1975), thành phố Đà Nẵng, tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trong số này, Nguyễn Văn Hùng bị bắt tạm giam, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Kết quả điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, 4 đối tượng trên đã thông đồng nâng giá khi tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm trong các phiên đấu giá ngày 18-19/10/2024.

Kết quả phiên đấu giá, Công ty MT Quảng Đà trúng đấu giá mỏ cát cao gấp hơn 306 lần so với giá khởi điểm.

Vị trí mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ đồng lên đến gần 373 tỷ đồng (Ảnh: Nam Dương).

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974, trú tại phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng), chủ quản lý Công ty MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989, trú tại xã Điện Bàn Tây, Đà Nẵng), kế toán công ty, để điều tra tội Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.