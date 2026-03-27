Vụ bị xăm lên mặt nghi do ghen tuông: Hai phụ nữ lĩnh án tù

Ngày 26/3, TAND khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Ý (40 tuổi, trú tại xã Năm Căn) 8 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Cùng hai tội danh này, bị cáo Phan Phương Thảo (24 tuổi, trú tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) lĩnh 7 tháng tù.

Đây là vụ án liên quan đến vụ một phụ nữ ở Cà Mau bị xăm lên mặt nghi do ghen tuông, xảy ra hồi tháng 4/2025.

Trước đó, tòa đã 2 lần hoãn xét xử (ngày 13/3 và 27/2) với lý do hai bị cáo Ý và Thảo nằm viện.

Vết thương trên mặt bà M. do bị người khác xăm lên (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2025, Nguyễn Như Ý nhận được thông tin từ người quen phát hiện chồng của Ý và bà P.T.H.M. (33 tuổi, trú tại xã Đất Mới) đang ở nhà nghỉ trên địa bàn xã Đất Mới.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Ý và Phan Phương Thảo gặp bà M.. Ý đánh bà M., sau đó cùng Thảo khống chế, bắt giữ đưa lên ô tô đi về cơ sở thẩm mỹ của Ý ở xã Năm Căn.

Tại đây, Ý và bà M. cự cãi đánh nhau. Thảo giữ bà M. để Ý đánh, dùng kéo cắt tóc và lấy máy phun xăm vào trán, mặt, dùng hóa chất đổ lên mặt của bà này.

Sau đó, người dân điện báo công an địa phương, bà M. được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến ngày 17/4/2025, bà P.T.H.M. gửi đơn đến cơ quan công an trình báo sự việc và yêu cầu xử lý hình sự đối với Ý và Thảo.

Qua giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tích của bà M. là 8%.